واصل الرئيس الصيني شي جين بينج، هيمنته على الأخبار المحلية رغم تغيبه عن قمة مجموعة العشرين في الهند، حيث لم يحظ حضور لي تشيانج أول رئيس وزراء صيني يحضر القمة، بتغطية كافية من قبل وسائل الإعلام الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأبرزت أول صفحتين من صحيفة "الشعب" الصينية اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، أخبار "شي" رغم أنه لم يظهر علنا أو يشارك في أي اجتماعات رسمية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وركزت تغطية الصحيفة على زيارة شي إلى مقاطعة هيلونج جيانج شمال شرق الصين أول أمس الجمعة، بالإضافة إلى خمس رسائل أرسلها أمس السبت.

وفي المقابل، تم نقل الأخبار المتعلقة بـ"لي"، إلى الصفحة الرابعة، حيث نشرت خطابا ألقاه في جلسة قمة مجموعة العشرين واجتماعين ثنائيين على هامش القمة عقدهما مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ولم تحظ قمة مجموعة العشرين نفسها بالكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الرسمية الصينية.