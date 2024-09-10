سوناطراك الجزائرية تعلن عن استثمار هام في تركيا

قالت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، إنها ستستثمر في مشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان، مع شريكها التركي "رونسانس" في تركيا.

وجاء الإعلان عن القرار النهائي للاستثمار، خلال حفل نُظم بمقر سوناطراك في العاصمة الجزائرية، بحضور الرئيسين التنفيذيين للشركتين الجزائرية والتركية رشيد حشيشي، وإيرمان إيليجاك على التوالي.

وأوضحت سوناطراك، أن هذا المشروع يتضمن مركبا صناعيا يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان، ووحدة لإنتاج البوليبروبيلان. بالإضافة إلى وحدات مشتركة (منشآت للمرافق والتخزين).

وسيتم إنجاز المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" في مقاطعة أضنة بتركيا.

وكشفت الشركة الجزائرية عن أنها ستساهم في هذا المشروع عبر فرعها الدولي "سوناطراك بتروليوم إنفستمنت كورب" بنسبة 34%، وتتكفل بتوفير المادة الأولية، أي البروبان، وذلك بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية، ومن جهتها، تساهم شركة "رونسانس" القابضة في المشروع بنسبة 66 %.

ونوهت سوناطراك، إلى أن مشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان، بتركيا، يندرج في إطار استراتيجيتها الهادفة لتوسيع نشاطاتها على المستوى الدولي وتنويعها وتطويرها من خلال تثمين المحروقات، لا سيما في مجال البتروكيمياء.





