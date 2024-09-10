افتتح وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، أهدافه بقميص المنتخب الوطني الفلسطيني، بعدما سجل هدف التعادل لمنتخب الفدائي أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب فلسطين يواجه الأردن مساء اليوم، الثلاثاء، في ماليزيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل وسام أبو علي هدفه الأول بقميص المنتخب الفلسطيني في المشاركة الثالثة له، حيث وقع على هدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعدما استقبل عرضية سريعة برأسية مميزة في شباك الأردن.

وتعادل المنتخب الفلسطيني في الجولة الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي، فيما تعادل الأردن أمام الكويت.