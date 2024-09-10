وزير خارجية تركيا: لا استقرار ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

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قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم، إن النظام العالمي فشل في إيقاف الحرب في فلسطين.

وأضاف فيدان، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية: علينا أن نتحد سواء كدول عربية أو إسلامية أو دول تابعة للأمم المتحدة لإيقاف آلة الحرب البربرية.

وأشار لحرص تركيا بذل جهودها لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، موضحا أنها أرسلت نحو 6000 طن من المساعدات.

وأشاد فيدان بدور مصر سواء في تنظيم عملية توصيل المساعدات أو بالتعاون مع قطر للتوصل لحل لوقف إطلاق النار.

وتابع وزير خارجية تركيا: لا استقرار ولا أمن دون تمتع الفلسطينيين بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن العالم الاسلامي سوف يبذل قصارى جهده للحفاظ على الهوية الإسلامية كما أكد دعم بلاده لهذا العمل مشيدا بدور الجامعة العربية في هذا الإطار.