طبيب المغرب يحسم موقف أشرف داري من المشاركة مع الأهلي أمام جورماهيا

ينتظر الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، عودة المغربي أشرف داري، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للخضوع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال تدريبات الإحماء مع منتخب بلاده قبل لقاء ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان الأهلي قد تلقى خبر إصابة المدافع المغربي وفتح خط اتصال مباشر مع طبيب منتخب المغرب، للوقوف على موقف اللاعب خاصة بعدما خرج من التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب وحل على حسابه زميله يونس عبدالحميد.

ويترقب الأهلي تفاصيل التقرير الخاص بإصابة اللاعب ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري قبل عدة أسابيع قادما من بريست الفرنسي لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر أن يحسم التقرير الطبي موقف داري من السفر مع بعثة الأهلي التي ستطير الجمعة المقبلة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.