الشرع يشارك كأول رئيس سوري باجتماعات الأمم المتحدة منذ 1967

أفادت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، أن أحمد الشرع، سيشارك كأول رئيس سوري منذ 1967 في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن "الأسبوع رفيع المستوى" المقرر في سبتمبر الجاري.

وقالت الوكالة، أن الرئيس الشرع، سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر الجاري، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وأوضحت أن مشاركة الشرع باجتماعات الأمم المتحدة تجعله أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.

ومنذ حرب 1967 وخسارة سوريا لمنطقة الجولان أمام إسرائيل، اتخذت دمشق موقفا متشددا من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، معتبرة أنها منحازة لإسرائيل بسبب الدعم الأمريكي والغربي لها.

ولذلك، لم يشارك أي رئيس سوري منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرع، ووزير الخارجية سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير الماضي، الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.