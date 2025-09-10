زيلينسكي: انتهاك المسيرات الروسية لأجواء بولندا خطر على أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "انتهاك المسيرات الروسية للمجال الجوي البولندي سابقة بالغة الخطورة على أوروبا".

وفي منشور على حسابه في تلجرام، الأربعاء، صرّح زيلينسكي بأن الجيش الروسي شنّ هجمات بمسيرات وصواريخ على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال ساعات الليل.

وأوضح أن روسيا استخدمت 415 مسيرة وأكثر من 40 صاروخ كروز وبالستي في الهجوم، وأن 8 مسيرات انتهكت المجال الجوي البولندي.

وأضاف: "اليوم شهدنا تصعيدًا جديدًا، حلقت مسيرات روسية إيرانية (إنتاج مشترك) من طراز شاهد في المجال الجوي البولندي ومجال حلف شمال الأطلسي"، واعتبر ذلك "سابقة خطيرة للغاية لأوروبا".

وفي وقت سابق أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي خلال الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".