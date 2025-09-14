أتلتيكو مدريد يحقق انتصاره الأول في الدوري الإسباني

وفرض أتلتيكو سيطرته على المباراة، لينهي معاناته مع غياب الانتصارات التي استمرت في أول 3 جولات.

وجاء التقدم مبكرا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 9 من جملة رائعة انتهت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق لاعب الوسط الشاب بابلو باريوس.

واستمر تفوق الفريق العاصمي الذي استطاع أن يسجل الهدف الثاني مع بداية شوط المباراة الثاني، وتحديدا في الدقيقة 52 بتوقيع نيكولاس جونزاليس بعد رأسية قوية من متابعة لكرة عرضية.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما توقع رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي وقت سابق فاز خيتافي على ريال أوفييدو 2 / صفر، وخسر ريال سوسييداد من ريال مدريد 1 / 2 ، بينما تغلب ديبورتيفو ألافيس على مضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر.