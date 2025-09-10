كايا كالاس: انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي متعمد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، إن روسيا ارتكبت أخطر انتهاك للمجال الجوي فوق بولندا منذ بدء الحرب.

وأضافت كالاس أن "الدلائل تشير إلى أن الأمر كان متعمدا وليس عرضيا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت أنها على تواصل مع الأمين العام للناتو مارك روته ووزير خارجية بولندا راديك سيكورسكي.

ودعت كالاس إلى زيادة الضغط على موسكو وزيادة الاستثمار الدفاعي للاتحاد الأوروبي.

وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي يضطلع بدور رئيسي وسندعم مبادرات مثل خط دفاع درع الحدود الشرقية".

وكان رئيس وزراء بولندا دونالد توسك قد ذكر في وقت سابق اليوم أن المجال الجوي البولندي تعرض لانتهاك بـ "عدد ضخم من الطائرات المسيرة الروسية" ، وبعضها شكل "تهديدا مباشرا".

وأعلنت بولندا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنها وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أسقطوا طائرات روسية بدون طيار انتهكت المجال الجوي البولندي، فيما وصفته بأنه "عمل عدواني" ، فيما شنت روسيا هجمات جوية على أوكرانيا.