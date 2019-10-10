اعتقال العشرات من نشطاء حركة «تمرد ضد الانقراض» بأستراليا

جرى اعتقال العشرات من نشطاء المناخ التابعين للحركة العالمية "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض)، اليوم الخميس، في مدينتي بريسبان وملبورن الأستراليتين.

وفي ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، قام المتظاهرون بتشبيك أذرعهم سويا، لقطع تقاطع مزدحم في المدينة.

وفي شارع آخر، قام العديد من المتظاهرين الآخرين بلصق أيديهم على الأرض.

وقالت شرطة فيكتوريا في بيان لها، إن الشرطة اعتقلت 41 شخصا، وقد تم فرض غرامات على 22 منهم، بسبب قيامهم بمخالفات مرورية، كما تم اتهام 19 بإعاقة أحد موظفي خدمات الطوارئ عن العمل عمدا.

وفي بريسبان، اعتقلت الشرطة 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و55 عاما، بعد وقوع احتجاجات في المدينة، بحسب ما ذكرته شرطة كوينزلاند.

وقام متظاهرون بحبس أنفسهم داخل مركبات، بينما قام آخرون بإلصاق أنفسهم في الأرض بالشوارع.

وقالت الشرطة إن أحد المحتجين قام بركل أحد أفراد الشرطة في يده أثناء عملية اعتقال، مما أدى إلى نقل الضابط إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابات طفيفة.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما، وجهت إليه تهمة الاعتداء على الشرطة وعرقلة عمل أفرادها.

وتأسست حركة "إكستينكشن ريبيليون" في بريطانيا، ويطالب محتجوها في أنحاء العالم حكوماتهم، بـ "قول الحقيقة" حول التغير المناخي، وإعلان "حالة الطوارئ المناخية والبيئية"، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.