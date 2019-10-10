ديوكوفيتش بسهولة وتسيتسيباس وزفيريف بصعوبة يتأهلون لثمن نهائي بطولة شنجهاي

تأهل المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ثمن النهائي من دورة شنجهاي الصينية، ثامن دورات الماسترز للألف نقطة في كرة التنس، بفوز سهل على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-3 الاربعاء.

ولم يحتج ديوكوفيتش حامل اللقب (32 عامًا) لأكثر من ساعة و10 دقائق للإطاحة بالمصنف 36 عالميًا وبلوغ الدور المقبل، حيث سيلاقي الأمريكي جون إيسنر الفائز على الفرنسي لوكاس بوي 7-5 و6-3.

وهو الفوز الثالث للصربي في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين.

وبعد أن حافظ كل لاعب على شوط إرساله مع انطلاق المجموعة الأولى، نجح ديوكوفيتش المتوج بـ 16 لقب جراند سلام بكسر إرسال منافسه في الشوط الثامن قبل أن يحسم المجموعة على إرساله في التالي.

ولم يكن ديوكوفيتش (32 عامًا) عرضة لخسارة إرساله سوى مرة يتيمة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، فشل الكندي في استغلالها، ليمضي الصربي قدمًا ويكسر الإرسال في الشوطين الخامس والتاسع ويفوز بالمباراة.

وبلغ البلجيكي دافيد جوفان ثمن النهائي بعد انسحاب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 57 عالميًا بداعي الإصابة، حين كان البلجيكي متقدمًا 6-2 و3-0، وهو يلتقي في الدور المقبل السويسري روجيه فيدرير المصنف الثالث عالميًا الذي أقصى الثلاثاء الإسباني ألبرتو راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5).

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي بفوز ثأري صعب على الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم 7-6 (7-3) و7-6 (7-3)، فيما لم تكن المهمة أسهل على الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (13/15) و7-6 (3/7).

واحتاج تسيتسيباس المصنف السابع عالميًا وسادسًا في شنجهاي إلى ساعتين ودقيقتين لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر، بعدما خرج الأخير منتصرًا في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقًا.

ويلتقي اليوناني (21 عامًا) تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي جايل مونفيس 6-2 و7-6.

وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الأولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الاولى.

وقبل نحو خمسة أسابيع على بطولة الماسترز في لندن، أضاف اليوناني 90 نقطة إلى رصيده الذي أًصبح 3460 نقطة في المركز السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله الإسباني رافايل نادال، ديوكوفيتش، فيدرير، الروسي دانييل ميدفيديف والنمساوي دومينيك تييم.

واحتاج زفيريف المصنف السادس عالميًا إلى ساعة و47 دقيقة للتغلب على شاردي المصنف 71، وبات في رصيده 2345 نقطة في المركز الثامن في السباق إلى لندن حيث يسعى للدفاع عن لقبه والـ 1500 نقطة بعد أن أسقط ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي.

وافتتح الألماني (22 عامًا) المواجهة بكسر إرسال شاردي في الشوط الأول من المجموعة الأولى، قبل أن يرد الأخير بالمثل في الشوط الرابع ويحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل ماراتوني حسمه زفيريف بنتيجة 15-13.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، إلا أن شاردي (32 عامًا) كان البادئ بالكسر في الشوط الخامس قبل أن يرد ألكسندر زفيريففي العاشر ويلجآن مجددًا إلى شوط فاصل حسمه الألماني بسهولة 7-3.

ويلتفي زفيريف تاليًا الروسي أندري روبليف الفائز على الأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-0.

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان جارين 6-3 و6-3.

ويلتقي المصنف الثالث عشر عالميًا الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة قبل خروجه أمام نادال، مواطن الأخير روبرتو باوتيستا أجوت الفائز على الأمريكي ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5.