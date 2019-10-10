مدبولي: أسعار الخضر والفاكهة انخفضت أكثر من 2% في شهر سبتمبر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن التقارير والإحصائيات الرسمية للحكومة سجلت انخفاضا جديدا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق له.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء، إن أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية انخفضت خلال شهر سبتمبر أكثر من 2% مقارنة بشهر أغسطس، مرجعا ذلك لنجاح خطة الدولة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن المصري، مردفا: "وده بيسمع في أسعار تلك المنتجات".

وأوضح رئيس الوزراء، أن متوسط معدل التضخم سجل في شهر سبتمبر الماضي 4.3%، بعدما كان 6.7% في شهر أغسطس السابق له.