آلاف الأشخاص يحتجون على وحشية الشرطة في نيجيريا

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تجتاح نيجيريا، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة.

ويُعتقد أن شخصا على الأقل قُتل اليوم السبت وسط اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وهاجم محتجون، في المسيرات التي كانت تهدف لتكون سلمية، مركزا للشرطة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المتظاهرين، الذين اتهموا بدورهم قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية.

وشارك آلاف الأشخاص في المسيرة مطالبين بحل فرقة مكافحة السرقة الخاصة التابعة للشرطة، والمعروفة باسم "سارس".

وأثار مقطع فيديو لعناصر من الوحدة وهم يضربون رجلا في أوغيلي بولاية الدلتا / 600 كيلومتر من العاصمة/ احتجاجات أولية يوم الخميس. ونفت الشرطة اتهامات بأن يكون الرجل قد تعرض للضرب حتى الموت.

ووصفت جماعات لحقوق الإنسان ذلك بأنه الأحدث ضمن سلسلة من الانتهاكات من جانب الوحدة.

وتأسست الوحدة عام 1992 في محاولة لمكافحة السرقة. ومنذ ذلك الحين، أصبح أفرادها متهمين بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب وابتزاز.