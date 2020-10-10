نفت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، الجمعة، تحريكها وحدات من قواتها في اتجاه مدن تقع في غرب البلاد، بينما تمسكت حكومة الوفاق بتحذيرها من "التحركات المشبوهة".



وقال بيان للقيادة العامة لقوات شرق ليبيا إن ما يجري الحديث عنه مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".



وأكد البيان التزام "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار، إضافة إلى التزامها بمواقعها العسكرية على خط سرت - الجفرة.



واعتبر البيان "الادعاءات" حول حدوث تحركات عسكرية بأنها "عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًا"، وأنها "ذريعة" من أجل السماح بقيام "الميليشيات" بـ"عمليات استفزازية".

في المقابل، علَق وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، على بيان قوات شرق ليبيا، قائلا إن وزارته اعتمدت على معلومات استخباراتية "دقيقة ومؤكدة" عند حديثها عن التحركات.

وأكد، النمروش في بيان له، التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.