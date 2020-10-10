أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

اتهمت أذربيجان أرمينيا بـ«انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح السبت.

وعرضت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، يرصد تدمير عربة مصفحة لأرمينيا خرقت وقف إطلاق النار.

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف صباح اليوم السبت أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.