 أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

هديل هلال
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:30 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:30 م

اتهمت أذربيجان أرمينيا بـ«انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح السبت.

وعرضت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، يرصد تدمير عربة مصفحة لأرمينيا خرقت وقف إطلاق النار.

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف صباح اليوم السبت أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك