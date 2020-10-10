فرق الإطفاء بسوريا تواصل عمليات إخماد الحريق بريف حمص الغربي

عرضت وكالة الأنباء السورية «سانا» مقطع فيديو يرصد مواصلة فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق في منطقة «قرب علي» بريف حمص الغربي.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أمس الجمعة، عن أن حرائق شبت في مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية، رٌغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

ونقلت «سانا» عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق.

وأضاف شما أن «الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية».

وأشارت «سانا» إلى فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدة حرائق ضخمة.