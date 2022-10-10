الرئيس النيجيري ينعي وفاة 76 شخصا في انقلاب قارب جنوبي البلاد

نعى الرئيس النيجيري محمدو بوهاري وفاة 76 مواطنا نيجيريا في حادث انقلاب قارب في ولاية أنامبرا جنوبي البلاد، مقدما تعازيه لأسر الضحايا كما وجه بسرعة توجه المزيد من وكالات الإغاثة إلى مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن جاربا شيهو المساعد الإعلامي للرئيس مساء الأحد أن الرئيس النيجيري أشار إلى جهود هيئة الممرات المائية الداخلية النيجيرية والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ الذين "شرعوا في مهام الإنقاذ والإنعاش على وجه السرعة"، وفقا لموقع " تشانلز تليفيجن" النيجيري.

وتابع البيان أنه "وجه الوكالات الحكومية ذات الصلة للتحقق من بروتوكولات السلامة على عبارات النقل للتأكد من تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل".

ووقع الحادث عندما انقلب قارب صباح يوم الجمعة يقل 85 شخصا بعد ارتفاع منسوب الفيضانات فى منطقة أوجبارو بولاية أنامبرا. وأكدت وكالات الطوارئ أن عدد القتلى بلغ 76.