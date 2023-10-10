رئيس أكاديمية الشرطة: حققنا إنجازات من خلال استراتيجية أمنية معاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتقني

أكد اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يأتي في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها الأكاديمية من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية وإنجازات حققها السعي الدؤوب لمواكبة التقدم العلمي والتدريبي والتقني لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز لحماية الوطن ومقدساته.



ورحب أبو المكارم ـ في كلمة له خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ـ بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بمشاعر وطنية لتشهد تخريج فتية أشداء تجيش صدورهم بمشاعر الولاء للوطن والفداء لأمنه واستقراره.



وأضاف أنه بالأمس القريب كنا بأرض العروض بأكاديمية الشرطة لاستقبال صفوة من شباب مصر وسط جموع الآباء والأمهات الذي استأمنوا الوطن على فلذات أكبادهم، وهي تزهو بالفخر والعزة للالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني العريق لدعم أمن مصر بلبنة يشتد بها بنيانه.