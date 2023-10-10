كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان مساء اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل عصر اليوم.

وقالت "كتائب عز الدين القسام" في بيان، إنه "اتكالا منا على الله، وقياما بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزءا لا يتجزأ في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".

وأضاف البيان "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة الباسلة".

وأُطلق عصر اليوم الثلاثاء عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان.

واتسعت رقعة القصف الإسرائيلي مساء اليوم، وطالت أطراف بلدة زبقين ومناطق مفتوحة شرقي مدينة صور. كما اطلقت إسرائيل قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية، أسفرت عن اشتعال الحرائق في الأحراش. بالإضافة إلى قصف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومحلة بسطرة جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافه ملالة (آلية) إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب مستعمرة أفيفيم بصاروخين موجّهين، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.