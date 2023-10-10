أردوغان: تركيا مستعدة لكل أشكال الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الحرب لها أخلاقها والأطراف ملزمون بمراعاتها، ولا خاسر من سلام عادل"، في تعليقه على التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة عقب انتهاء اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشدد أردوغان أن تركيا مستعدة لكل أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.

وقال: "أكدنا ونؤكد دائمًا أننا لا نرضى بأن يتعرض أي شخص بريء لأذى سواء في الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية"، مضيفا: "حتى الحرب لها أخلاقها، والأطراف ملزمون بمراعاتها، وكما ذكرنا من قبل، لا خاسر من سلام عادل".

وطالب أردوغان إسرائيل بوقف قصفها للأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين بوقف تحرشاتهم ضد التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل.

وأشار أردوغان، إلى أن تدمير قطاع غزة بالهجمات البرية والجوية، وقصف المساجد وموت الأطفال، والنساء والمسنين، والمدنيين الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا تقوم بالتحضيرات اللازمة لتأمين المساعدات الإنسانية التي سيحتاجها سكان غزة.

ويدور قتال بين حركة حماس وإسرائيل، عقب شن الحركة أول أمس السبت، هجوم "طوفان الأقصى" الذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحام الحدود، ودخول بلدات جنوب إسرائيل، حيث ردت إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة وشن هجمات على قطاع غزة.