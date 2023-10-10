هل سيعرقل هجوم حماس مسار التطبيع السعودي-الإسرائيلي؟

توقيت الهجوم المباغت والأول من نوعه الذي شنته حركة حماس على إسرائيل جاء في وقت كثر فيه الحديث عن اقتراب السعودية من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولطالما أكدت المملكة على أن هذه الخطوة، واعترافها بإسرائيل، مرهونان بتطبيق حل الدولتين، وبتسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

لكن تسارع خطى التطبيع في الفترة الأخيرة، وما تردد عن رغبة الرياض في تعاون أمني وثيق مع واشنطن ودعمها لبرنامجها النووي الوليد مقابل التطبيع، أثار مخاوف الفلسطينيين، ولا سيما حماس، من أنه سيتم تجاهل قضيتهم في الترتيبات والتحالفات الأمنية الجديدة في المنطقة.

ولابد لأي متابع لشؤون الشرق الأوسط أن يتساءل بعد التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل عن التأثيرات المحتملة لتلك التطورات على خطة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وما إذا كانت ستعرقلها أو تضع نهاية لها، ولا سيما إذا طال أمد أعمال العنف ونفذت إسرائيل عملية برية موسعة في قطاع غزة.

هنية: التطبيع "لا يمكن أن يحسم هذا الصراع"

كانت إسرائيل قد طبعت علاقاتها في عام 2020 مع كل من دولة الإمارات والبحرين، وعززت روابطها بكل من المغرب والسودان، رغم أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ سنوات. كما تجرَى منذ فترة مفاوضات بين إسرائيل والسعودية، بوساطة أمريكية، بغرض تطبيع العلاقات.

وإبرام "اتفاق سلام تاريخي" مع السعودية، كما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيكون ذا أهمية كبيرة لبلاده نظرا للثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عن أهميتها الرمزية في العالمين العربي والإسلامي.

وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى إلى إعادة ترشحيه لفترة رئاسية ثانية، فإن الاتفاق سيشكل مكسبا دبلوماسيا لحملته الانتخابية عام 2024.

ومع تأكيده في سبتمبر الماضي على أن التطبيع مع إسرائيل قد اقترب "أكثر فأكثر"، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الوقت ذاته على موقف بلاده المطالب بأن يشمل أي اتفاق معالجة قضايا الفلسطينيين. وأضاف: "نأمل أن تؤدي (المحادثات مع إسرائيل) إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بلعب دور في الشرق الأوسط".

المعروف أن اتفاقات التطبيع تلقى معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، قال في تصريحات إعلامية تعقيبا على الهجوم الذي أطلقت عليه الحركة اسم "طوفان الأقصى": "نقول لكل الدول بما فيها الأشقاء العرب..هذا الكيان لا يستطيع أن يحمي نفسه أمام هؤلاء المقاتلين، لا يقدر أن يوفر لكم أمن ولا حماية، وكل التطبيع والاعتراف بهذا الكيان لا يمكن أن يحسم هذا الصراع.

كما صدرت عن جماعة حزب الله اللبنانية تصريحات مشابهة وصفت هجوم حماس بأنه يهدف إلى التذكير بأن "قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى النصر والتحرير".

وقد فسر مراقبون تصريحات حماس وحزب الله على أنها رسالة موجهة لكل من السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة التي تدعم جهود التطبيع بين البلدين مفادها أنه لن يتأتى تحقيق الأمن في المنطقة إذا تُرك الفلسطينيون خارج المعادلة.

يقول الدكتور أحمد أبو دوح، الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية (تشاتام هاوس)، والزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، إن أحد أهم نتائج هجوم حماس "إحباط محاولات الحكومة الإسرائيلية الفصل بين السلام الإقليمي، المتمثل في اتفاقات التطبيع، وحل القضية الفلسطينية".

حماس "حطمت باب غرفة مفاوضات التطبيع"

بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس يوم السبت الماضي، أصدرت الخارجية السعودية بيانا دعت فيه إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس"، كما ذكّرت "بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وأشار محلل سياسي سعودي في تصريحات إعلامية إلى أن موقف السعودية ربما يهدف إلى دحض الشكوك بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على حساب دعم حقوق الفلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول أمريكي قوله إن التطورات الأخيرة لن تخرج مفاوضات التطبيع عن مسارها، ولكنه اعترف بأن العملية أمامها طريق طويل.

ويرى كثير من المراقبين أنه من الصعب تصور أن تسير المحادثات بنفس الوتيرة، أو أن تتواصل على الإطلاق، وسط التطورات الجارية في الوقت الحالي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

يقول الدكتور أحمد أبو دوح إن "المعركة بين حماس وإسرائيل سيكون لها تأثيرات عميقة على مفاوضات التطبيع. حماس ببساطة قررت تحطيم باب غرفة المفاوضات..أعتقد أن العملية على الأقل تأجلت، أو وضعت على الرف".

ويضيف أنه "إذا كانت مطالب السعودية لإسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين على هامش المباحثات قبل ذلك، كما يدعي نتنياهو دائما، فقد أصبحت اليوم جزءا مركزيا من أي مفاوضات مستقبلية سواء أحب جميع الأطراف أم كرهوا".

كيف يبدو مستقبل التطبيع؟

صحيح أن وتيرة مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية التي تتم برعاية أمريكية تسارعت في الفترة الأخيرة، لكن ذلك لا ينفي كونها معقدة وتتطلب قرارات وتنازلات صعبة من الأطراف الثلاثة.

ففضلا عن رغبة السعودية المعلنة في "جعل الحياة أسهل للفسطينيين"، ترغب المملكة في مساعدة الولايات المتحدة لها في تطوير برنامجها النووي السلمي الوليد، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر إقليمية مطلعة أواخر الشهر الماضي أن الرياض تريد إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن تضمن ذود الولايات المتحدة عنها في حال تعرضها للهجوم – وهما مطلبان لا يحظيان بترحيب الجميع في الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويبدو أن التطورات الأخيرة ستضيف إلى تعقيدات خطط التطبيع وتطيل أمدها.

ويتوقع أن تكون الأولوية الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية دعم حليفتها إسرائيل في أعقاب الهجمات التي وصفها أحد مسؤوليها بـأنها "11 سبتمبر بالنسبة لإسرائيل".

ويرى الدكتور أبو دوح أن مسار التطبيع سوف يتوقف على "حجم الرد الإسرائيلي، وعلى النطاقين الزمني والمكاني للقتال، خصوصا لو اتسع ليشمل الضفة الغربية أو استمر لشهور". ويضيف أن الرياض في تلك الحالة سيتعين عليها "الانتظار إلى حين ولاية بايدن الثانية أو قدوم رئيس جديد للبيت الأبيض كي يتم إعادة إطلاق المفاوضات مرة أخرى".

قبل يوم السبت، كان يظن بعضهم أن أركان ما يوصف بـ "الشرق الأوسط الجديد" الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات باتت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال. ولكن الصورة تبدو مختلفة الآن.

يقول الدكتور أبو دوح: "القتال الجاري أثبت الدرس الذي ترفض إدارة بايدن استيعابه، وهو أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق عبر اتفاقات تطبيع مع دول بعيدة لم تحارب إسرائيل من قبل، مهما بلغت أهميتها، دون تحقيق سلام عادل وشامل والتعامل المباشر وبجدية مع جذور القضية الفلسطينية".