بايدن يدعو المتأثرين بالإعصار ميلتون للبقاء في المنازل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، جميع المتأثرين بالإعصار مليتون بالبقاء داخل المنازل والابتعاد عن الطرق.

وقال بايدن، في منشور عبر منصة "فيسبوك": "لجميع المتأثرين بالإعصار ميلتون: أحثكم على البقاء داخل المنازل والابتعاد عن الطرق".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشوره أن أسلاك الكهرباء التي تقطعت والحطام والانجرافات على الطرق تخلق ظروفا خطيرة، مشيرا إلى أن الدعم في طريقه إليهم، "لكن حتى يصل، احتموا في المكان حتى يعلن المسئولون المحليون أن الوضع آمن للخروج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات المحلية الأمريكية عن مصرع 4 أشخاص في الساحل الشرقي لفلوريدا جراء الإعصار ميلتون الذي اجتاح سواحل الولاية في جنوب الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، ويبقى "خطرا للغاية" بحسب السلطات اليوم الخميس، رغم تراجع قوته.

وقال المركز الوطني للأعاصير، في نشرة، إنّ ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وبدأ الإعصار باجتياح سواحل ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية، لتبدأ بذلك ليلة طويلة وبالغت القسوة على سكّان منطقة ضربها قبل أسبوعين فقط إعصار مدمر آخر.

ووصل الإعصار ميلتون بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمّر هيلين الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.