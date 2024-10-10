رويترز: نجاة وفيق صفا القيادي بحزب الله من الغارة الإسرائيلية ببيروت

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أمنية لبنانية قولها إن القيادي في حزب الله وفيق صفا نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 18 شخصا وإصابة 92 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بوقوع غارتين إسرائيليتان استهدفتا موقعين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان، إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، مما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.

وأوضح أن الحكومة أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكل بنوده.