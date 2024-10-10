9 غارات إسرائيلية تستهدف المنطقة الحدودية في الهرمل شرق لبنان

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح الخميس، بأن 9 غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الحدودية في الهرمل شرق لبنان.

وقال مراسل الوكالة في الهرمل، إن «عدد الغارات التي استهدفت المنطقة الحدودية في الهرمل بلغت 9 حتى الساعة».

وأشارت الوكالة في بيان آخر، إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات صباحًا، استهدفت بلدات: النفاخية، وديركيفا، ودير انطار».

ولفتت إلى أن «مدفعية العدو قصفت منطقة حامول عند أطراف الناقورة».

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفوا عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في بيت هلل بصلية صاروخية.

وأضاف في بيان آخر أن «عناصره استهدفوا كذلك تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية».

وجدد التنويه أن الاستهداف يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه».