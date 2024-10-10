استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح



قالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت صباح الخميس، مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل فضائية «الجزيرة»، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على المدرسة الواقعة غرب مدينة دير البلح إلى 17.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما يتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية «إبادة وتطهير عرقي»، لليوم الخامس على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 42,010 شهداء، و97,720 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.