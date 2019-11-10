إسبانيا تنتخب برلمانا جديدا للمرة الثانية خلال 2019

يتوجه نحو 37 مليون ناخب في إسبانيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للادلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية جديدة تجرى للمرة الثانية هذا العام.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن يفوز حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بيدرو سانشيز، بأكبر عدد من الأصوات، لكن من غير المرجح أيضا أن يحقق سانشيز أغلبية لتشكيل الحكومة، وهى نتيجة من شأنها أن تطيل أمد الجمود السياسي في مدريد.

وعلى مدى عدة أشهر حاول سانشيز تشكيل حكومة ائتلافية دون جدوى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أبريل الماضي، مما دفع الملك فيليب السادس إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات أخرى.

ويبدو أن الإسبان، الذين أدلوا بأصواتهم للمرة الرابعة خلال 4 سنوات، يشعرون بالملل من عمليات التصويت المتعددة وذلك يتضح، من بين أمور أخرى، من العدد المتدني للناخبين عبر البريد مقارنة بشهر أبريل الماضي.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن حزب فوكس الشعبوي اليميني المتطرف يمكن أن يستمر في النمو ويصبح ثالث أكبر قوة سياسية، وذلك بعد فوزه بنحو 10 % من الأصوات في انتخابات أبريل الماضي.

كما أظهر استطلاع آخر للرأي أجري في 3 نوفمبر الجاري، حصول حزب العمال الاشتراكي على 27 %، وحزب الشعب على 21 %، وفوكس على 14 %، وبوديموس على 12 %، وسيودادانوس على 9 % وحزب اليسار الجمهوري لكتالونيا (إي أر سي ) وماس بايس على 4%لكل منهما.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 8 مساءً (من الساعة 0800 إلى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش)، وفي جزر الكناري من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.