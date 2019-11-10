سول وواشنطن تبحثان تحذير بيونج يانج بشأن الاتفاق النووي

أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مبعوث البلاد النووي لي دو-هون التقى نظيره الأمريكي مارك لامبيرت الليلة الماضية، في العاصمة الروسية موسكو، لعقد مباحثات حول تحذير بيونج يانج من ضياع الفرصة لعقد اتفاق نووي مع واشنطن.

وذكرت خارجية سول - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن "لي" ناقش مع لامبيرت كيفية التعامل مع كوريا الشمالية، إثر انهيار المحادثات على مستوى العمل، والتي عقدت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعدت بيونج يانج في الفترة الأخيرة من ضغوطها على واشنطن؛ من أجل الإيفاء بالموعد النهائي الذي حددته لها من أجل التوصل إلى نهج جديد، بشأن كيفية استكمال تدابير نزع السلاح النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وحث "جو تشول-سو" المدير العام لمكتب شئون أمريكا الشمالية في وزارة خارجية بيونج يانج، أول أمس الجمعة الولايات المتحدة لاتخاذ قرار ذي نظرة مستقبلية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المسئول في الإجابة عن سؤال طرح عليه خلال جلسة ضمن مؤتمر عدم الانتشار موسكو 2019 "لقد منحنا الوقت الكافي للولايات المتحدة، وننتظر نتائج ذلك حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف "على الرغم أننا نتوقع أن تسير الأمور بشكل إيجابي، أود أن أؤكد على أن الفرصة المتاحة آخذة في التلاشي تدريجيا".