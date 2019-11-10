إسبانيا تعود إلى صناديق الاقتراع لانتخابات أعضاء البرلمان

فتحت مراكز الاقتراع في إسبانيا أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات العامة؛ حيث تجري إسبانيا تصويتها العام الرابع خلال عدة سنوات لانتخاب أعضاء مجلسي الهيئة التشريعية في البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن الناخبين الإسبان توجهوا إلى صناديق الاقتراع حيث تجري الانتخابات العامة للمرة الثانية بعد ستة أشهر من انتخابات أبريل.

وأضاف الراديو أنه على مدار اليوم أغلق المتظاهرون العديد من الطرق في كتالونيا، ولكن كانت الاحتجاجات سلمية، على عكس الاحتجاجات العنيفة السابقة التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في أعقاب حكم المحكمة العليا في إسبانيا على العديد من زعماء كتالونيا بالسجن لفترات طويلة.

يذكر أنه في الانتخابات الماضية - التي جرت شهر أبريل - حصل حزب سانشيز الاشتراكي على نحو 29% من الأصوات وعلى 123 نائبا، أي أكثر بكثير من النتائج التي حققها في انتخابات عام 2016، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الغالبية المطلقة داخل البرلمان (176 من 350 نائبا).

ومع فشله في التوصل لحكومة تحظى بالأغلبية بات لزاما اللجوء لانتخاباتٍ ثانية هذا العام، لعلها تفض اشتباك مسألة التوصل لحكومة جديدة في البلاد.