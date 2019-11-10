هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تهدد برفع تخصيب اليورانيوم لـ60٪

هدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأمريكية والتجارة مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن كمالوندي قوله إن "الأحد سيكون يوما مهما للصناعة النووية الإيرانية"، مكررا التأكيد أنه سيتم ضخ الغاز في 1044 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، كخطوة رابعة في تخفيض طهران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وأضاف أن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% في الوقت الحاضر، لكنها مستعدة لرفعها إلى 20% أو 60% استمرارا لتقليص التزاماتها.. وأقر بانتهاك بند الاتفاق النووي الذي ينص - وفق خطة العمل الشاملة المشتركة - ألا تدخل أي مواد نووية إلى فوردو لمدة 15 عاما.

وكانت إيران قد ذكرت سابقا أن الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي التي تم إطلاقها في فوردو قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم في درجات أعلى.

وفي سياق آخر.. بدأت في إيران اليوم مراسم صب خرسانة مفاعل "بوشهر" الثاني، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ورئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية ألكسندر لوكاشين.. وذلك فقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وكان صالحي قد أشار - في تصريح لدى وصوله إلى محافظة بوشهر أمس السبت - إلى أنه في المستقبل القريب مباشرة سيتم العمل على تشييد المفاعل الثالث، موضحا أن هذا يأتي في سياق الاتفاقية مع الجانب الروسي فيما يرتبط بالمحطات الجديدة؛ وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميجاوات.

ووصف إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة في المحطة بأنه "أضخم مشروع في البلاد"، حيث تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار.