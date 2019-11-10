«شورى النهضة» يبقي على اجتماعاته مفتوحة لحين الإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة

أعلن مجلس شورى حركة النهضة التونسية اليوم الأحد الإبقاء على اجتماعه مفتوحا إلى حين الإعلان عن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ المجلس وهو أعلى هيئة في الحزب، اجتماعاته أمس السبت لحسم اسم المرشح وموقفه من مفاوضاته مع باقي الأحزاب حول الائتلاف الحكومي.

ولم تفض المشاورات حتى اليوم إلى الاتفاق حول اسم المرشح. وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني في تصريحات للصحافيين اليوم الأحد إن "الاجتماعات ستظل مفتوحة".

كما أوضح الهاروني بأن "المفاوضات الرسمية مع الأحزاب ستبدأ بعد الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة ومن ثم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أول أمس الجمعة عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي أكدت فوز النهضة بأغلبية طفيفة.

ويقضي الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية الشخصية المرشحة من قبل الحزب صاحب الأعلى اصواتا في خلال أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية.

وقال الهاروني في وقت سابق بأن مجلس الشورى قرر ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وتضغط أحزاب فائزة في الانتخابات باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة من خارج حركة النهضة وهو ما يرفضه الحزب حتى الآن والذي أكد أحقيته برئاسة الائتلاف الحكومي "احتراما لنتائج الانتخابات".