 التضخم يتباطأ بجمهورية التشيك في أكتوبر - بوابة الشروق
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التضخم يتباطأ بجمهورية التشيك في أكتوبر

علم التشيك
علم التشيك
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:16 م

تباطأ معدل التضخم بجمهورية التشيك في أكتوبر، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% عن العام السابق، مقابل 3.2% في سبتمبر، حسبما ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء.

ويأتي هذا أقل قليلا من مستوى الـ3% الذي كان يتوقعه المحللون والبنك المركزي.

ويظل التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%، مع قيام البلاد بإغلاق معظم المتاجر والمطاعم وفرض حظر تجوال ليلي للسيطرة على واحدة من أسوأ حالات تفشي كورونا في الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البنك المركزي انخفاض التضخم إلى المعدل المستهدف في الربع الثالث من العام المقبل، كما توقع تأثيرا اقتصاديا خفيفا نسبيا لموجة الجائحة الحالية وتعافيا ضعيفا في 2021.


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