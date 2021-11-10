نقابة الصحفيين اليمنية تدين استهداف صحفيين اثنين بعبوة ناسفة في عدن

أدانت نقابة الصحفيين اليمنية، مساء الثلاثاء، استهداف صحفيين اثنين، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بعبوة ناسبة زرعت في سيارتهما.

ونعت النقابة في بيان "الصحفية رشا عبدالله الحرازي التي استشهدت في تفجير إرهابي استهدف سيارتها وزوجها محمود أمين العتمي المتعاون مع قناتي العربية والحدث الذي أصيب إصابة خطيرة ويتلقى الرعاية الصحية في أحد مشافي عدن".

واعتبرت النقابة ما حدث "سابقة غير معهودة ومستهجنة"، مبدية خشيتها من أن تكون مؤشرا خطيرا لمرحلة جديدة وعنيفة تستهدف الصحفيين في اليمن بهذه الوسائل التي وصفتها بـ "الرخيصة والجبانة ، في ظل إفلات قتلة الصحفيين ومنتهكيهم من العقاب والمساءلة".

وطالبت النقابة السلطات الأمنية في عدن بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها وإلقاء القبض على الجناة "لينالوا جزاءهم الرادع".

كما طالبت بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في اليمن، معلنة أن بيئة العمل الصحفي الراهنة شديدة الخطورة، بعد أن تعرضت لـ"التجريف والقمع والإغلاق وإلغاء التعددية الإعلامية والتعامل مع الصحفي كعدو من أطراف الحرب".

ودعت نقابة الصحفيين المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع الصحفيين اليمنيين ومواصلة الجهود لتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين في اليمن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة الحرازي وزوجها، بينما كانا متجهين إلى المستشفى في مديرية خور مكسر، ما أسفر عن مقتل الحرازي وجنينها في شهره التاسع، وإصابة زوجها بجروح بالغة.