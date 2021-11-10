اعتبر مجلس القضاء الأعلى بلبنان أن ما يتعرض له القضاء والقضاة من حملات وتهجم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، معتبرا أن ما يحدث ليس له هدف واضح سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة.

وأكد المجلس -في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن ما تعرض له عضو المجلس القاضي حبيب مزهر الرئيس المنتدب لمحكمة الاستئناف المدنية بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول.

وأهاب المجلس بالجميع لاخراج القضاء مما وصفه بدائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكينا له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات.

كان عدد من الأشخاص قد دخلوا أمس إلى مكتب القاضي حبيب مزهر في قصر عدل بيروت، وحاولوا منعه من بدء عمله، وقاموا بلصق أوراق مختومة بالشمع الأحمر تحمل كلمات مسيئة تعقيبا على إصداره قرار بضم طلب رد القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق بانفجار ميناء بيروت مع ملف القاضي نسيب إيليا رئيس محكمة الاستئناف الذي أصدر قرارا برفض دعوى رد البيطار. وترتب على قرار مزهر كف يد القاضي بيطار ووقف التحقيقات مجددا في انفجار ميناء بيروت البحري.