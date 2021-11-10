 فيديو.. سفيرة إسرائيل تهرب من حفل أقيم في لندن بسبب مسيرة منددة بالاحتلال - بوابة الشروق
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فيديو.. سفيرة إسرائيل تهرب من حفل أقيم في لندن بسبب مسيرة منددة بالاحتلال

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 5:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 5:52 م

عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد هروب سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا تسيبي حوتوفيلي، من حفل أقيم في كلية لندن للاقتصاد، بسبب مظاهرة كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية دعت إلى طردها ومقاطعتها.

واضطرت السلطات البريطانية إلى إجلاء سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة من حفل أقيم أمس الثلاثاء في كلية لندن للاقتصاد، بسبب مظاهرة كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية نظمت في الموقع.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي أثناء إجلائها تحت حراسة مشددة، وهي تحمل إكليل زهور، من مقر الجامعة على وجه الاستعجال، بينما يهتف مجموعة من المتظاهرين مخاطبين إياها بالقول: «ألا تخجلين من نفسك؟».


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