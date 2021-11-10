وكيل تعليم الغربية يتابع تسليم التابلت بأحد مدارس شرق طنطا

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث يتم اليوم الأربعاء، تسليم أجهزة التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية العشر والبالغ عددهم 34 ألف طالب.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي وفق الإجراءات المحددة وذلك بعد سداد التأمين الخاص به، وعمل دورة تدريبية من قبل جميع أخصائي التطوير التكنولوجي بكل إدارة، والذين قاموا بتنشيط جميع أجهزة التابلت، لتدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للتابلت، وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.

يذكر أن وكيل الوزارة، كان بتوجيه جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بنهاية الأسبوع الحالي.