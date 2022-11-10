بايدن يرغب في مناقشة الخطوط الحمراء في اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه يريد مناقشة "الخطوط الحمراء" في اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف بايدن أنه يريد أن يحدد "ما هو كل خط من خطوطنا الحمراء" في محادثات محتملة مع شي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي. ولم يؤكد البيت الأبيض بعد ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد.

وأضاف بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الانتخابات في البيت الأبيض: "انظروا، أنا لست مستعدا لتقديم أي تنازلات جوهرية"، وذلك عندما سئل عما إذا كان سيخبر شي بأن واشنطن مستعدة للدفاع عن تايوان عسكريا في حالة حدوث غزو صيني.

وأضاف: "ما أريد أن أفعله معه عندما نتحدث هو تحديد ماهية كل خط من خطوطنا الحمراء ، وفهم ما يعتقد أنه في المصالح الوطنية الحساسة للصين ، وما أعرف أنه في المصالح الحساسة في الولايات المتحدة ، وتحديد ما إذا كانت تتعارض مع بعضها البعض أم لا .. وإذا فعلوا ذلك، فكيف يحلون الأمر وكيف يعملون على حله".

وأكد بايدن مجددا أن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير "مطلقا منذ البداية".

وتابع: "متأكد من أننا سنناقش... تايوان، متأكد من أننا سنناقش عددا من القضايا الأخرى. هناك الكثير مما سيتعين علينا مناقشته".

وفي الماضي، تعهد بايدن بتقديم دعم عسكري لتايوان في حال حدوث غزو صيني للجزيرة، ما أثار غضب بكين.

وتعتبر القيادة الشيوعية الصينية تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا اتخذت أي خطوات نحو الاستقلال الرسمي.

والتزمت الولايات المتحدة بالقدرة الدفاعية لتايوان، والتي تعني حتى الآن بشكل أساسي تسليم أسلحة.

ويتوقع أن يشارك بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الأسبوع المقبل.