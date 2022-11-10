جنش: فضلت البقاء مع فيوتشر على العودة إلى الزمالك

قال محمود جنش حارس مرمى نادي فيوتشر، إنه رفض العودة إلى ناديه الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل البقاء مع فريقه الحالي.

وكان جنش قد رحل عن نادي الزمالك في صيف 2021، على سبيل الإعارة لصفوف نادي فيوتشر، مع وجود بند أحقية الشراء في عقده.

وأضاف جنش في تصريحات تليفزيونية: "أمير مرتضى تحدث معي بشأن عودتي للزمالك بعد نهاية الموسم الماضي، ولكني أخبرته بأنني أتممت اتفاقي مع مسؤولي نادي فيوتشر."

واستكمل: "أمير أخبرني بأنه يستطيع إتمام الاتفاق مع فيوتشر بشأن عودتي للزمالك من جديد، ولكنني رفضت بسبب شعوري بثقة إدارة فيوتشر، إلى جانب أنهم آمنوا بقدراتي حين لم يؤمن بها أحد، لذلك قررت البقاء هنا."

وعن سؤاله عن سبب رحيله عن نادي الزمالك، قال: "لم أكن أريد مغادرة الزمالك من الأساس، ولكنهم اشترطوا خضوعي للتحقيق وحين ذهبت للجلسة، أخبروني بأن باتريس كارتيرون لا يريد بقائي مع الفريق في الموسم الجديد."

وتابع جنش: "كنت قريبا من التعاقد مع الاتحاد السكندري قبل انضمامي لفيوتشر، ولم أستحق رحيلي عن نادي الزمالك بهذه الطريقة، وما حدث مني لا يستحق أن أجد أمن الحافلة يخبرني بأنني غير مسموح لي بركوب الحافلة رفقة الفريق."

وأتم: "حين رحلت عن الزمالك كانوا قد استغنوا عني بالفعل، ولكن تعاقدي مع فيوتشر كان على سبيل الإعارة."