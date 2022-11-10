 إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بنظامين إضافيين للدفاع الجوي - بوابة الشروق
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إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بنظامين إضافيين للدفاع الجوي

وكالات
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 10:26 م

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلس، اليوم الخميس، إن إسبانيا سترسل نظامي هوك للدفاع الجوي لأوكرانيا، إضافة إلى أربع وحدات من نفس الأنظمة الأمريكية الصنع تم شحنها الأسبوع الماضي، لمساعدتها في التصدي للحرب الروسية، وحماية بنيتها التحتية التي تعرضت للقصف.

وفي الشهر الماضي، طلبت أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" مساعدة إضافية لصد الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة بعدما هاجمت موسكو مدنا في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير بنية تحتية حيوية مثل إمدادات المياه ومحطات الطاقة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت روبلس لوكالة رويترز "يمكنني إخباركم بأنه سيتم إرسال قاذفتي صواريخ أخريين. هذا استجابة لطلب محدد للغاية من جانب حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا".

وذكرت روبلس أنه بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ أرض-جو، سترسل إسبانيا مدافع هاوتزر خفيفة وتقدم تدريبا لأطقم المدفعية الأوكرانية، مضيفة أن إسبانيا تساعد أوكرانيا لأن الدولة تستخدم حقها في الدفاع عن نفسها

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