ــ محمد بن سلمان يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار بالقطاع.. ويطلق مبادرة إنمائية فى أفريقيا بمليار دولار

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية الأفريقية تحت عنوان «شراكة مثمرة» بمشاركة قادة وزعماء أفريقيا، حيث هيمنت عليها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وجدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى كلمته خلال افتتاح أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن المملكة والدول الأفريقية تحرص على تعزيز التعاون «بما يسهم فى إرساء الأمن والسلام فى المنطقة والعالم أجمع».



وأدان الأمير محمد بن سلمان ما يشهده قطاع غزة من «اعتداء عسكرى واستهداف للمدنيين، واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولى والإنسانى»، وفقا لقناة «الشرق» الإخبارية السعودية.



كما شدد على ضرورة «وقف هذه الحرب والتهجير القسرى، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام»، مشيرا إلى دعم السعودية والدول الأفريقية لجميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.



كما رحب ولى العهد السعودى فى كلمته باستئناف «محادثات جدة» بين طرفى الأزمة فى السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، وأعرب عن أمله فى أن «تكون لغة الحوار هى الأساس، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبها ومقدراته».



وأعلن ولى العهد أيضا إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية فى أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية فى دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، تتطلع السعودية إلى أن تعزز «القمة السعودية الأفريقية» الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية، بما يعظم الأثر الإيجابى لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية فى الدول الإفريقية على اقتصاد ومجتمعات هذه الدول، ويسهم فى خفض نسبة البطالة والفقر، وتعزيز شراكة المملكة والدول العربية مع دول القارة الإفريقية.



وشارك فى القمة رؤساء كينيا ورواندا وغينيا وجمهورية القمر المتحدة وسيراليون وبنين وساوتومى وبرنسيب الديمقراطية وبوروندى وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وسيشل وتشاد وكوت ديفورا والرئيس الانتقالى لبوركينا فاسو إبراهيم تراورى ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وممثلون عن رؤساء أنجولا والكونغو الديمقراطية.



وترأس وزير الخارجية سامح شكرى وفد مصر المشارك فى أعمال القمة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن فى المنطقة، لاسيما وأن مصر تعتز بانتمائها الإفريقى والعربى، حسبما أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.



وكانت مجموعة التنسيق العربية قد أعلنت، أمس الأول، عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع فى القارة الأفريقية. وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادى المصاحب للقمة السعودية الأفريقية.



والعديد من البلدان الأفريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود فى وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.