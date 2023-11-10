رئيس الصندوق السيادي: مصر تقترب من إنجاز صفقة لبيع 7 فنادق بعضها تاريخي

قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، إن مصر ستنتهي من بيع 7 فنادق، بعضها تاريخي، بحلول نهاية العام.

وقال، في مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نكست» في نيويورك مساء أمس: «تمت ترسية العطاءات، والآن ماضون صوب إتمام الصفقة قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين». ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري.

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

وأضاف سليمان أن هناك استغلالاً جيداً للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة».

وفي أكتوبر الماضي، استحوذت الشركة العربية العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية “إيكون”، التابعة لمجموع طلعت مصطفى القابضة، على حصة 51% بشركة الفنادق التاريخية، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وكانت الحكومة أعلنت في يوليو الماضي بيع حصة 37% من شركة قابضة تضم 7 فنادق حكومية حكومية لتحالف يضم الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بـ 700 مليون دولار.

وذكر تقرير حديث صادر الاسبوع الماضي عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024.

يأتي ذلك في إطار طرح الحكومة أكثر من 30 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وفي سياق أخر، قال سليمان إن التضخم الذي ‏تسارع في مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو مضيفاً أن ضعف ‏العملة التي جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.‏

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم ‏في أكتوبر اليوم السبت. وتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع ‏بلغ 38% في سبتمبر الماضي.‏