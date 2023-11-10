المبعوث الأممي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط: لا ندعم أي تهجير لأهالي غزة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الخميس، أن واشنطن لا تدعم فكرة تهجير أهالي قطاع غزة خارجيا أو داخليا.

وأوضح ساترفيلد، أن "مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر، وأن الموجودين في الجنوب الآن يجب أن يعودوا إلى شمال غزة متى ما كان ذلك آمنا"، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات بالطاقة القصوى للمحتاجين إليها في القطاع.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد لمستقبل آمن يتسم بالسلام لإسرائيل وللفلسطينيين"، مشيرا إلى أهمية وجود تواصل سياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا "لا يجب أن يحدث أمران في نهاية هذا الصراع: لا يجب أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة ولا يجب أن تبقى حماس في السلطة هناك".

وقال ساترفيلد، في إيجاز صحفي عبر "زووم"، إن فلسطين هي من تمتلك تقرير مصير الضفة الغربية، ولن يكون هناك أي حصار أو عزل لغزة سياسيا عن الضفة الغربية، وحل الدولتين يشمل غزة والضفة الغربية، وهو الحل الوحيد القطعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب وصفه.

وعن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية ، قال المبعوث الأمريكي في إيجاز صحفي عبر زووم: "كنا واضحين أن لدى إسرائيل مسئولية تجاه شعبها بإنهاء خطر حماس ونحن نقف معها لتحقيق هذا الهدف، ولكننا مع ضرورة أن يتم تنفيذ هذا بطريقة تحد من سقوط الضحايا إلى الحد الأدنى مع ضرورة إدخال المساعدات وبشكل آمن ومضمون لأكبر عدد ممكن من المدنيين".

ودعا المبعوث الأمريكي حزب الله وإيران إلى الالتزام بتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة عدم الانخراط في الصراع، وطالب حزب الله بوقف المناوشات العسكرية على الحدود مع إسرائيل لأنها "تزيد من خطر امتداد الصراع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن ترى أن من الممكن تجنب توسع الحرب في المنطقة.