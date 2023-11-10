 نادر السيد: أؤيد استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم.. وأرفض الاستعانة بالحرس القديم - بوابة الشروق
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نادر السيد: أؤيد استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم.. وأرفض الاستعانة بالحرس القديم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:13 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:13 م

كشف نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على هامش خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023- 2024 .

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك قدم مباراة مميزة للغاية أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وأتمنى استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم على الأقل لحين التفاوض مع مدير فني أجنبي مميز يليق باسم النادي، دون التعجل في استقدام الجهاز الفني الجديد».

وأضاف: «أرفض تمامًا الاستعانة بأي مدير فني سبق له تدريب الزمالك مثل الفرنسي باتريس كارتيرون، والسويسري كريستيان جروس.. وغيرهما، فقد حصلوا على فرصتهم من قبل وتمت إقالتهم يوماً ما، فعلى أي أساس يعودون من جديد لقيادة الأبيض.. أرى أن الثنائي قدما كل ما لديهما في التجارب السابقة ولن يستطيعا تقديم أي جديد».


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