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كولر يضم 21 لاعبا في قائمة الأهلي أمام الجونة

محمود باهي
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 3:50 م

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة اللاعبين لمواجهة الجونة، غدا السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

استعان كولر بـ 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع.. محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط.. مروان عطية، آليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل (كوكا)، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد).

خط الهجوم.. حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، أمامه بيراميدز في القمة بـ 13 نقطة من 6 مباريات.

أما الجونة يحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات بعد فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة.


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