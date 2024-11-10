وفد عسكري سعودي برئاسة رئيس الأركان في زيارة لإيران

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث تجرى مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.

واتفق وزيري الدفاع السعودي والإيراني، على بدء مناقشات لتحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.

كان قائد البحرية الإيرانية، شهرام إیراني، قد أعلن في أكتوبر الماض أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران، حيث تتواججد القوات البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، وترغب السعودية في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة.

ومن المنتظر أن تشمل زيارة الوفد العسكري السعودي إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى – حسب وكالة الانباء الايرانية تسنيم.

وقالت وكالة سبوتنك الروسية وفقا للتقارير الإيرانية، أن أهداف المناورات التي تجريها ايران تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في اطار تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.