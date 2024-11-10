القسام تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل 15 جنديا إسرائيليا بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «تمكن عناصر القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة RPG مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر، بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع».

وذكرت في بيان آخر، أن عناصرها استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي «الياسين 105»، و«تاندوم»، واستهداف جرافة عسكرية بعبوة «رعدية» قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أفادت في وقت سابق، باشتباك عناصرها مع قوة إسرائيلية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال غزة.