 اشتباك جديد للقسام مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2024 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اشتباك جديد للقسام مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا


نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 11:39 ص

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها اشتبكت "مع قوة صهيونية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا".

كانت كتائب القسام في غزة بدأت في توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال، من نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال تسببت في خسائر بشرية وتدمير مئات الآليات العسكرية وتعطيلها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك