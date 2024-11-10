اشتباك جديد للقسام مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها اشتبكت "مع قوة صهيونية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا".

كانت كتائب القسام في غزة بدأت في توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال، من نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال تسببت في خسائر بشرية وتدمير مئات الآليات العسكرية وتعطيلها.