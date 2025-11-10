البيت الروسي بالإسكندرية يعلن انطلاق أسبوع التقنيات التعليمية المبتكرة في مصر

أعلن البيت الروسي بالإسكندرية، في بيان إعلامي، عن تنظيم أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر، بالتعاون مع جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية في روسيا، وبدعم من هيئة روسوترودنيشيستفو، وبمشاركة البيت الروسي في القاهرة والإسكندرية.

يتضمن الحدث برنامجاً مكثفاً من الدورات والمعارض وورش العمل المتخصصة، حيث سيتعرف المشاركون على أحدث الاتجاهات في مجالات الروبوتات والواقع الافتراضي والتقنيات التعليمية الحديثة، بمشاركة خبراء روس بارزين في مجال الابتكار.

وتقام فعاليات الأسبوع في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بثلاث محافظات؛ تبدأ من القاهرة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر داخل حرم القرية الذكية، ثم في الإسكندرية خلال يومي 19 و20 نوفمبر داخل حرم أبو قير، وتُختتم في أسوان خلال يومي 22 و23 نوفمبر داخل حرم الأكاديمية بأسوان.

وقال فاديم زايتشيكوف، رئيس مكتب روسوترودنيشيستفو في مصر، إن الحدث يُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين المعلمين في البلدين، ودافعاً لإلهام الطلاب لدخول عالم التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن الروبوتات وتقنيات الواقع الافتراضي أصبحت جزءاً أساسياً من التطور التكنولوجي وليست مجرد خيال علمي.

ويستهدف الأسبوع طلاب المدارس والجامعات والمعلمين في التخصصات التقنية، إلى جانب مؤسسات التعليم والتدريب، مع التأكيد على ضرورة التسجيل المسبق للمشاركة