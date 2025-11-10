وسط أجواء هادئة وإقبال مبكر وكثيف من الناخبين، انطلقت انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، حيث اصطف المئات من الناخبين أمام المقار قبل فتح أبواب اللجان، مع حضور لافت للسيدات والشباب الذين حرصوا على المشاركة منذ الساعات الأولى في مدينة قنا ومختلف المراكز.

وعززت الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية، عبر دوريات ثابتة ومتحركة، وتنظيم حركة المرور، وتخصيص ممرات لدخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن الانسيابية وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الراحة، مع تجهيز كراسي متحركة وتخصيص فرق دعم ميداني للتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وفي السياق نفسه، تابع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، الموقف لحظيا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، مستعرضا تقارير غرفة العمليات المركزية بشأن نسب الإقبال وفتح اللجان والتجهيزات اللوجستية، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة بفضل التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتنفيذ توجيهات المحافظ بالتواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لضمان الاستجابة الفورية لأي ملاحظات من اللجان أو المواطنين.

وتضم محافظة قنا 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مراكز انتخابية بمختلف المدن والمراكز، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، فيما يتنافس 129 مرشحا على 9 مقاعد فردية إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر.