إقبال كثيف من الشباب على لجان أكتوبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

شهدت مدرسة الشهيد اللواء مصطفى الخطيب بمدينة الفردوس بأكتوبر، اليوم، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، خاصة من فئة الشباب والفتيات، الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وسادت أجواء من الحماس والانضباط داخل اللجان، وسط تنظيم محكم من أجهزة الأمن لتسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما حرص القضاة والمشرفون على اللجان على مساعدة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد عدد من الشباب المشاركين أنهم جاءوا لممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدين حرصهم على دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً وسط تواجد أمني مكثف لضمان الأمن والنظام داخل وخارج المقرات الانتخابية.

ويتنافس في دائرة أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية 13 مرشحًا من أحزاب الوفد والإصلاح والتنمية ومستقبل وطن وحماة وطن والمستقلين، للفوز بمقعدين.

أما على مستوى محافظة الجيزة، فتضم 12 دائرة يتافس عليها 152 مترشحًا، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 6.634 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 775 لجنة فرعية.

وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.