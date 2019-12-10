أرسنال يقلب الطاولة على ويستهام في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب فريق ارسنال تأخره بهدف أمام مضيفه ويستهام يونايتد إلى الفوز 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام يونايتد بهدف سجله المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا في الدقيقة 38.

لكن تحسن أداء ارسنال بشكل ملحوظ في شوط المباراة الثاني وتمكن الفريق من تسجيل هدفين حملا توقيع لاعب الوسط البرازيلي جابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 18 عاما، والمهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقتين 60 و66.

وأكد المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج فوز ارسنال عبر تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 22 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ويستهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.